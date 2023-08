Baby ni Kris may IG account na

Nag-uumapaw ang kasiyahan ni Kris Bernal nang pinost niya sa kanyang social media accounts ang kanyang baby girl na si Hailee Lucca.

Ayon sa caption ng post ng aktres, “15 days with our #LittleSunshine, @haileelucca (IG)! And, it has been the most magical days of our lives. After the longest pregnancy and hardest labor, I would do it over so many times to meet my #LittleSunshine. The bond between a mother and child is one of the strongest in existence. I’m so in love!! It is a kind of love that is never understood until it happens to you. My heart is so full and becoming a mother is the most rewarding and beautiful thing in my life. Thank you, Lord, for giving us a chance to be parents! We have been taking some time to ourselves to get settled. For now, we’re really slowing down and soaking up every minute, cherishing it all.

Agad itong pinusuan ng netizens. Masasayang pagbati rin ang natanggap ng new mom mula sa kanyang mga kaibigan inside and outside showbiz.

Ang bongga nga ng baby girl niya kasi may Instagram account agad ito at may 1,793 followers na, huh! Mababasa sa bio info ng nasabing account ang araw ng kapanganakan ng first born child nina Kris at Perry Choi na August 15, 2023.

Sa IG post caption ni @haileelucca, ikinuwento nito kung saan nakuha ang pangalang Hailee Lucca. Galing daw ito sa word na Hallelujah na ang ibig sabihin ay Praise the Lord.

“I love my name! Thank you, mama @krisbernal & papa@choi.perry,” ang huling mababasa sa caption ng kauna-unahang IG post ni Hailee Lucca.

Bongga!