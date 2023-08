Ariana, Demi nag-goodbye na sa manager

Magkasunod na umalis sa management ni Scooter Braun na SB Projects ang singers na sina Ariana Grande at Demi Lovato.

Unang binalita ng Page Six na si Justin Bieber ang umalis sa management ni Braun. Pero pinabulaanan ito ng rep ni Bieber dahil may kontrata pa raw ito with Braun hanggang 2027.

Si Ariana ang unang binalita ng Billboard na kumalas na sa management ni Braun. Pumirma si Ariana with SB Projects noong 2013.

Ayon sa rep ni Grande, “They are friendly but she’s outgrown him and is excited to go in a different direction. Yes there are negotiations happening because of contracts. But this is her choice.”

The next day, si Demi Lovato naman ang kumalas kay Braun. Pumirma si Lovato sa management ni Braun noong 2019.

Ayon sa rep ni Lovato, β€œIt was time for Lovato to go in a new direction, even though she was thankful for her time with SB Projects, she is currently having conversations with potential new candidates.”

Bukod kina Grande at Lovato, umalis na rin sa management ni Braun sina Carly Rae Jepsen, Idina Menzel, BabyJake, Asher Roth, at J Balvin.

Walang pang nilalabas na official statement si Braun tungkol paglisan ng mga dati niyang talents mula sa kanyang management. (Ruel Mendoza)