Alyssa Solomon, NU-Pilipinas winalis ng China sa Asian Seniors

HINDI umubra ang mga hambalos ni international Best Opposite spiker Alyssa Solomon sa nagtatangkarang manlalaro ng multi-champion na China sa pamamagitan ng straight set 15-25, 20-25, 17-25 na kabiguan upang malasap ang ikalawang sunod na pagkatalo at malaglag sa preliminary round, Huwebes, sa 22nd Asian Seniors Women’s Volleyball Championships sa Chartchai Hall of The Mall sa Nakhon Ratchasima sa Thailand.

Nahirapang mapigilan ng Philippine national squad na binubuo ng karamihan sa National University (NU) Lady Bulldogs ang mga atake ng Chinese volleybelles na pinangunahan ni Wu Mengjie.

Palyado rin sa mga atake ang national squad dahil sa matitinding butata na inaabot sa mahahabang galamay ng Chinese blockers.

Naging madali para sa China na tapusin ang first set, subalit pilit na nakipagsabayan ang NU-Nationals sa second set nang madala pa nila 16-16 ang laro.

Gayunman, nahirapan pa ring maiahon ng 6-foot-1 na Best Opposite Hitter ng 2023 Southeast Asian Women’s V-League ang koponan upang muling bumagsak sa second set.

Patuloy na naramdaman ng Pilipinas ang hagupit na atake ng China nang magpakawala ito ng 16 puntos mula sa atake kumpara sa 10 lamang ng NU-laden squad, habang mas marami itong error sa lima laban sa tatlo ng China at muling nakalamang sa blocking department sa 4-3.

Nabulilyaso sa opening game ang national squad kontra Kazakhstan nang madale sila ng come-from-behind na pagkatalo sa 25-21, 17-25, 24-26, 27-25, 15-6 nitong Miyerkoles ng gabi para mabalewala ang 30 puntos na ginawa ni Evangeline Alinsug mula sa 28 atake at tig-isang ace at block, habang mayroong 20 puntos si Mhicaela Belen at 14 si Solomon.

Sunod na makakalaban ng Pilipinas ang kapwa wala pang panalong Hong Kong na parehong winalis ng China (12-25, 15-25, 6-25) at Kazakhstan (16-25, 23-25, 17-25) ngayong Biyernes sa ganap na ala-una ng hapon para sa Pool D, kung saan makakatapat ng China at Kazakhstan ang Pool B top two na Japan at Iran.

Sakaling manaig ang Pilipinas kontra Hong Kong ay papasok ito sa classification match para alamin ang pwestong tatapusin sa ligang inorganisa ng Asian Volleyball Confederation (AVC) katulong ang Thailand Volleyball Association, kung saan ang top three teams ay magkakwalipika sa 2025 FIVB Volleyball Women’s World Championship bilang kinatawan ng AVC.

Nakalagay naman ang reigning champion Japan sa Pool B kasama ang India at Iran, habang nasa Pool A ang Australia, Thailand at Mongolia at ang Pool C ay binubuo naman ng South Korea, Chinese Taipei, Uzbekistan at Vietnam.

Ginagabayan ang NU-Philippine squad ni national team coach at Brazilian Jorge Edson Souza de Brito katulong si NU head Norman Miguel bilang deputy kasama sina Natashza Bombita, Camille Lamina, libero Shaira Jardio, Erin Pangilinan, Pearl Denura at Myrtle Escanlar kabilang sina incoming rookie Arah Panique at Abegail Pono, habang kasama rin sa koponan si Nina Ytang ng University of the Philippines Lady Maroons. (Gerard Arce)