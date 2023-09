Acne bacteria may bisa para lumusog ang balat

Alam ba ninyo na ang acne ay nakakatulong para mapanatiling malusog ang balat.

Sa isinagawang pananaliksik sa Gallo lab sa University of California, San Diego ng isang grupo ng dermatology, ang akala lamang ng marami na ang acne at lipids ay panira sa balat pero sila ang tinatawag na “first line of defense” laban sa pathogens at mula sa external environment kung saan nagbibigay ito ng mahalagang papel para mapanatili ang skin barrier.

Nabatid na ang lipids ay isang organic compound na kinabibilangan ng fats, oils, waxes at iba pang tipo ng molecules na mahalagang components sa outermost layer ng balat .

Ang pagbabago sa skin lipid composition ay maaring makagambala sa function nito bilang protective barrier at maaring magresulta sa skin disease gaya ng eczema at psoriasis.

Nalaman na ang pinakaordinaryong microbes sa balat ay ang “Cutibacterium acnes” o C.

Sa pag-aaral kung papaano dedepensahan ng balat ang infections at kapaligiran, nalaman na ang acnes ay nakakapagpaigting para maitaas ang produksyon ng lipids na mahalaga para mapanatili ang skin barrier.

Upang madetermina ang papel ng bakterya sa produksyon ng lipid, gumamit ang grupo ng keratinocytes, at kanilang inalisa ang pagbabago sa lipid composition.

Nalaman na tumaas rin ang lipid production na kinabibilangan ng ceramides, cholesterol, free fatty acids at triglycerides kung saan ang mga naturang lipid types ay mahalaga para mapabatili ang skin barrier na magsisilbing proteksyon laban sa damages at manatiling sariwa ang balat.

Nadiskubre rin na ang C acnes ay nakakapag-produce ng short-chain fatty acid na tinatawag na propionic acid na lumilikha ng acidic skin environment na nagbibigay-benepisyo kabilang na ang paglimita sa pathogen growth, pagbawas ng staph infections at di pamamaga ng gut.

Sinabi rin ng mga mananaliksik na ang propionic acid mula sa C. acnes ay maraming advantageous effects sa skin barrier. (Juliet de Loza-Cudia)