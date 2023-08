11-anyos Batangueño hakot award sa World Performing Arts

Lodi ang bagets na ito mula sa Batangas na talaga namang nagpasiklab

ng kanyang talento sa idinaos na 2023 World Championships of

Performing Arts (WCOPA) sa California, USA.

Siya si Yeuhan Santi Yñigo Millo, 11-anyos mula sa lungsod ng Tanauan.

Kabilang sa kanyang mga napanalunan ay dalawang gold na medalya,

tatlong silver, isang bronze, semi finalist award at champion sa world

division.

Bukod dito, ilan naman sa mga kategorya ng pag-awit na sinalihan ni

Millo ay ang Opera, Latin, Rock, Casual, Formal at Jazz.

Ayon sa official Facebook Page ng WCOPA, ang kompetisyon na ito ay

natatanging international talent competition kung saan dinadaluhan ito

ng mga participant mula sa halos 50 na bansa sa mundo.

“Congratulations,Yeuhan! You have made us all proud by exhibiting your

outstanding skills on the global stage. Your Echomusic family is

overjoyed to see your

accomplishments and grateful for the joy you’ve brought us,” pagbati naman ng

Echomusic sa kanilang post. (Moises Caleon)