Usec lumobo na sa 11 Esmi ni Villar kinarga sa DSWD

Lalo pang lumobo ang bilang ng mga pinapasuweldo sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) dahil sa pagpasok ng asawa ni Senador Mark Villar na si Emmeline Aglipay.

Ayon sa source ng Abante, si Aglipay ay itatalagang undersecretary sa tanggapan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ilalabas pa lang umano ang appointment paper ng asawa ni Senator Villar.

Dahil dito, lolobo sa 11 ang bilang ng undersecretary sa DSWD, bukod pa sa 21 assistant secretaries na nagtatrabaho rito.

Ang isang undersecretary ay may basic pay na P189,199 kada buwan bilang salary grade 30 go­vernment employee, habang ang assistant secretary ay binabayaran ng P167,432 kada buwan (sa­lary grade 29).

Nauna rito ay sinisisi ni Gatchalian ang mga naiwang opisyal ni dating DSWD secretary at ngayon ay ACT-CIS Party-list Rep. Erwin Tulfo, kaya hindi umano siya makapagtalaga ng kanyang mga tauhan sa ahensiya.

“Sabi sa report nahihirapan daw ang current administration ‘yong nakaupo ngayon na bawasan ito. Ang pagkaalam ko hiningi rin ng bagong u­pong leadership ang courtesy resignation ng lahat. Nakapagtataka, sana from there binawasan na niya, hindi naman niya binawasan nag-appoint din siya dumami pa ho,” buwelta ni Tulfo sa interview ng One Balita Pilipinas noong katapusan ng Hulyo.

Sa ginawang pagbusisi kamakailan ng Politiko online news sa website ng DSWD, ang 10 undersecretaries ay kinabibila­ngan nina Edward Justine Orden, Undersecretary for General Administration and Support Services; Monina Josefina Romualdez, Undersecretary for Operations; Diana Rose Cajipe, Undersecretary for Disaster Res­ponse Management; Adonis Sulit, Undersecretary for Policy and Plans; Denise Florence Bernos-Bragas, Undersecretary for Standards and Capacity Building; Vilma Cabrera, Undersecretary for National Household Targeting System and Pantawid Pa­milyang Pilipino Program; Alan Tanjusay, Undersecretary for Special Concerns, and for Inclusive and Sustainable Peace; Eduardo Punay, Undersecretary for Innovations; Rowena Taduran, Undersecretary for Legislative Coordination and External Affairs at Fatima Aliah Dimaporo na ang appointment ay noong July 28, 2023 lamang inanunsyo.