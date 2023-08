Titser tinodas ng ampon, 2 anak malubha

Todas ang isang guro habang malubha namang nasugatan ang dalawa nitong anak na kapwa menor de edad matapos silang pagsasaksakin ng kanilang ampon sa Surigao City.

Dead on the spot ang biktimang si Clarence Mae Besario Sulima, 37, residente ng Barangay Washington habang nagtamo ng malalim na sugat sa leeg ang mga anak nitong edad 9 at 5.

Tumakas noong una ang suspek na si Joseph Guimare, 27-anyos pero sumuko rin ito kinalaunan sa mga awtoridad sa munisipyo ng Dapa.

Sa ulat, nangyari ang krimen sa bahay ng mga biktima sa Vasquez St., Barangay Washington sa Surigao City noong Huwebes nang umaga.

Nadatnan na lang umano na wala nang buhay si Sulima na may mga sugat sa leeg at katawan gayundin ang dalawa nitong anak.

Kinupkop umano ng mga biktima ang suspek at itinuring na kadugo.

Sinabi ng mga awtoridad na pagnanakaw ang nakikita nilang motibo sa krimen dahil ilang gamit ng biktima ang nakuha sa suspek.

Sinampahan ng reklamong murder at dalawang bilang ng frustrated murder ang suspek.