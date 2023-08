Speaker Romualdez, BOC sanib-puwersa uli sa pagsalakay sa mga bodega ng bigas

Muling sumama si Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez sa Bureau of Customs (BOC) sa pagsasagawa ng surprise inspection sa mga rice warehouse sa Bulacan.

Kasabay nito ay sinabihan ni Speaker Romualdez si BOC Commissioner Bienvenido Rubio na tiyakin na makukulong ang mga rice smuggler at hoarder na nasa likod ng pagmanipula ng presyo na maituturing umanong “heinous crime” laban sa mga mahihirap na Pilipino.

Nagbabala rin si Speaker Romualdez sa mga rice trader at importer na ilabas na sa merkado ang kanilang mga naka-imbak na bigas.

“Rice found to be smuggled or hoarded should be forfeited in favor of the government, in favor of the people’s interest, for distribution or sale at a very low price,” sabi ni Speaker Romualdez.

Noong Martes ay inutusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na gawin ang lahat upang mapigilan ang tumataas na presyo ng bigas at inatasan ang BOC na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng inspeksyon sa mga warehouse.

“Hoarders need to understand that the government led by President Marcos Jr. is serious in flushing out the people behind the price manipulation of rice. Kung hindi makukuha sa simpleng pakiusap, baka magtanda sila kapag nakulong,” sabi ni Speaker Romualdez, lider ng 311 miyembro ng Kamara.

Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, sumama si Romualdez at ilang pang kongresista kay Commissioner Rubio sa pagsasagawa ng inspeksyon sa Gold Rush Rice Mill 3, Dinorado Rice Mill, at JSS Rice Mill, na matatagpuan sa Bulacan.

Nagsagawa in ng inspeksyon ang BOC sa isang rice warehouse na walang signage sa loob ng Intercity Industrial Complex.

Sumama kay Speaker Romualdez sina House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, Committee on Agriculture and Food Chairman Mark Enverga, at Bulacan 5th District Rep. Ambrosio Cruz, Jr.

Ayon kay Speaker Romualdez pinapatunayan ng mga nakita nilang imbak ng bigas na mayroong sapat na suplay at ang pagtaas sa presyo nito ay posibleng dahil hindi inilalabas ang bigas.

Sinabi ni Romualdez na mayroong mga bigas na mahigit ng tatlong buwang naka-imbak.

“Yun lang ang warning natin sa lahat. Kung anong supply nyo ilabas nyo agad, wag nyo hintayin tumaas ang presyo sa world market. Nagbabantay kami at babalik kami dito. Kung kailangang i-raid ng Customs, ipapa-raid natin at kukunin natin at ibibigay natin sa mamamayan sa tamang presyo,” dagdag pa ni Speaker Romualdez.

Pinuri rin ni Speaker Romualdez ang BOC sa kanilang mga aksyon upang mahanap ang suplay ng bigas at malabanan ang manipulasyon ng presyo.

“Rice hoarding is a heinous crime because it victimizes poor families who barely have enough money to put food on the table and pay for everything else that will uplift their quality of life. Hoarders profit from the misery of others, and for that they deserve to be in jail,” sabi pa ni Speaker Romualdez.

“Kaya ang panawagan natin sa BOC, pag-ibayuhin pa ang pagsisikap na mahuli itong smugglers at hoarders na ito. I believe that by sending them to jail, we will send a clear message to other hoarders to stop what they are doing under pain and penalty of jail time,” wika pa ng lider ng Kamara.

Sa imbitasyon ni Rubio, sumama si Speaker Romualdez sa isang fact-finding mission kamakailan kung saan nadiskubre ang mahigit 200,000 sako ng bigas.

Pinuntahan nina Romualdez, Tulfo, Enverga, Cruz, at Edvic Yap (ACT-CIS) ang FS Rice Mill, San Pedro Warehouse, and Great Harvest Rice Meal Warehouse na nasa boundary ng Bocaue at Balagtas sa Bulacan.

Iginiit ni Speaker Romualdez na ang naturang inspeksyon ay masusundan pa.

“That is why we are urging BoC chief Rubio to follow through their efforts during their raids. This should result in the filing of criminal cases of economic sabotage against these opportunists. Sila ang yumayaman sa paghihirap ng mga tao,” sabi ng lider ng Kamara.

Ang mga may-ari ng warehouse ay initasan na magsumite ng mga dokumento upang patunayan na hindi smuggled ang mga bigas na nakita sa kanilang warehouse at binayaran ang tamang buwis ng mga ito sa loob ng 15 araw.