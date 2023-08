Sarah sumabak na rin sa culinary school 

Magaling magluto, mag-bake at gumawa ng iba’t ibang klase ng pagkain si Sarah Lahbati dahil bata pa lang siya ay naturuan na siya ng nanay niyang si Esther Lahbati.

Pero ayon sa misis ni Richard Gutierrez, sumabak na rin siya sa isang culinary school para mas ma-enhance pa ang kaalaman niya sa pagluluto.

“Yes, Kuya Jun, marami na akong alam na lutuin noon pa, tinuruan ako ng mom ko, pero para ma-enhance pa ‘yung mga alam ko kaya ako nag-enroll sa CCA Manila (Center for Culinary Arts, Manila),” sey niya.

Naka-three sessions na raw siya at marami-rami na rin daw siyang natutunan.

“So naka-three sessions a ako, pero marami pang sessions. Ang saya lang dahil ang dami ko na ring natutunan.

“Siyempre I want to cook some more for Chard and the kids (Zion, Kai).

“Sila ‘yung gusto ko talagang palaging ipagluto kaya nag-enroll ako sa CCA Manila.

“Kasi minsan may mga gusto silang kainin at puwedeng ako na mismo gagawa at hindi na kami lalabas ng house para kumain sa labas.

“I’m happy, Kuya Jun, kapag napagluluto ko si Chard and the kids. Siyempre happy rin sila sa effort ko, kaya ang saya!” sey pa ni Sarah.

Bukod sa pag-aaral ng culinary, marami pang goals sa buhay si Sarah na gusto raw niyang matupad this 2023.

So ‘yung pag-aaral ng culinary ay isa lang sa maraming mga bagay na gusto niyang gawin this year.

Bongga! (Jun Lalin)