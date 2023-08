RK nagdarasal habang kinukuhanan lampungan scene ni Jane sa ibang lalaki

Very happy at strong ang relationship nina Jane Oineza at RK Bagatsing.

Kahit nga may mga proyekto ang dalawa na hindi magkasama ay very supportive rin sila sa trabaho ng isa’t-isa.

Huling nagsama ang dalawa sa Valentine movie na ‘Us Again’ noong 2020 na huling pelikula ng Regal Entertainment na pinalabas sa mga sinehan.

After three years nga ay muli silang nagsama para sa pelikulang ‘Swing’ na kinuhanan pa sa Switzerland.

Very daring ang mga character nila sa pelikula na tungkol sa mag-asawang gustong mag-explore pagdating sa sex at sinubukang makipag-sex swap sa ibang couple.

Ayon kay Jane, fun experience raw na maka-work ang kanyang boyfriend sa isang mature film.

“It was fun kasi I got to work with my partner. Somebody I trust, somebody I’m comfortable with and it was a fun experience,” sey ni Jane sa naganap na premiere night ng ‘Swing’ sa SM North EDSA Cinema.

Level up nga raw sila sa pelikulang ito na never pa nila ginawa sa mga iba nilang proyekto.

“This is an all-out, all-in experience,” ayon kay Jane.

“What we did in this movie, never pa namin ginawa sa ibang projects,” sey naman ni RK.

Maliban sa daring scenes ng mag-dyowa, ang isa pang aabangan sa movie ay ang makeout scene ni Jane sa isang Swiss actor.

Ayon kay RK, nasa same hotel siya at nagdarasal habang sinu-shoot ni Jane ang scene na iyon.

Palabas na ang pelikula sa mga sinehan simula ngayong Wednesday. (Byx Almacen)