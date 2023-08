QCPD chief laglag sa viral road rage

Nagbitiw kahapon sa kanyang puwesto bilang director ng Quezon City Police District (QCPD) si Police Brig. Gen. Nicolas Torre III matapos itong magpatawag ng press conference para iharap sa media ang dating pulis na si Wilfredo Gonzales na nag-viral sa social media dahil sa pananakit at pagkasa ng baril sa isang siklista sa Quezon City noong Agosto 8.

Sa panayam ng mga reporter sa Camp Crame, kinumpirma rin ni Torre na isinumite na niya ang kanyang letter of resignation kay Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda Jr. na epektibo ngayong Agosto 31.

“I already submitted my resignation. have to spare the PNP from any other issue,” pahayag ni Torre.

“Kagabi po ay pinag-isipan ko itong maigi, kanina ay may mga ritwal tayong ginagawa, pananampalataya, tayo ay humingi ng basbas at feeling ko ay ito ang tamang gawin,” dagdag pa ni Torre.

Inamin din ni Torre na pinagsisihan niya ang pagpapatawag ng press conference para kay Gonzales.

“I really regret that press conference. I apologize to the Filipino people for those actions because those are decisions made in a very short span of time,” dagdag nito.

“In hindsight, we have a 20/20 vision. Kung titignan siguro, I could have done it better with the same result pero nangyari na,” diin nito.

Matatandaang agad nagpatawag ng presscon si Torre nang sumuko si Gonzales sa kanya kung saan inakala ng publiko na nabigyan special treatment ng pulisya si Gonzales.

Sinabi rin ni Torre na magpapahinga muna siya pero nangako itong makikipagtulungan pa rin sa isinasagawang imbestigasyon sa kaso.

Noong Martes, sinampahan ng QCPD si Gonzales ng mga kasong alarm and scandal na ayon kay PNP spokesperson Police Col Jean Fajardo ay posible pang madagdagan habang kinukumbinsi pang lumutang ang biktima para magsampa ng kaukulang kaso laban sa dating pulis.

“Iyong hinihintay na lang po natin sa tulong na rin po ng kanyang abogado na mag-execute ng complaint ito kanyang biktima para makasuhan din po natin siya ng additional case ng grave threat and other appropriate criminal offense,” dagdag pa nito.

Sa ngayon ay wala pang inaanunsiyo ang PNP na papalit kay Torre bilang director ng QCPD. (Edwin Balasa/Dolly Cabreza)