Pagra-rap ni Mike sa pelikula ni Andrew E, kinabiliban ng mga kabataan

Namangha ang netizens nang mapanood ang short clip ng special appearance ni Mike Enriquez as radio disc jockey (DJ) na nagra-rap sa 1992 hit movie ni Andrew E na ‘Mahirap Maging Pogi’

Lumabas siya Mike bilang lasing na radio DJ sa pelikula ng Viva Films.

Napahanga ng yumaong award-winning broadcast journalist ang millennials at Gen Z dahil hindi nila inakalang may ibubuga pala ito sa pagra-rap.

Bukod kasi sa pagiging news anchor ay nakilala rin si Mike bilang Baby Michael noong nagdi-disc jockey pa siya. Kaya kung avid listener ka ni Mike sa Super Radyo DZBB radio programs niya, madalas binabalik-balikan niya ang panahong nagdi-DJ pa siya. Madalas siyang nagpapatugtog ng mga lumang kanta at nagmo-modulate rin siya ng kanyang boses na DJ na DJ ang dating. Malimit din siyang naririnig mag-rap lalo na kapag nagkukulitan sila nina Arnold Clavio at Joel Reyes Zobel.

‘Yun marahil ang paraan niya para balikan ang kanyang nakaraan (na malamang ay gusto pa rin niyang gawin) sa kabila ng estado niya as one of the most respected broadcaster. (Ogie Narvaez Rodriguez)