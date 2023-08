NTF-ELCAC exec: Barangay Development Program suportahan

NANAWAGAN si National Security Adviser Eduardo Año nitong Martes sa mga miyembro ng Kamara na patuloy na suportahan ang Barangay Development Program (BDP), na kung tawagin ng mga opisyal ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ay “game changer.”

Sa isang pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Año na ang BDP ang ginagamit na paraan ng NTF-ELCAC sa kampanya nito para wakasan ang lagpas limang-dekada ng insureksiyon ng mga komunistang-terorista.

Partikular na pinakiusapan ni Año ang Senado at Kongreso na samahan siyang mapaaprubahan ang budget para sa BDP para sa 2024 na gugugulin para 864 barangay na dating hawak ng mga communist terrorist group (CTG).

“I’m appealing to all the members of Congress and Senate to please support us and provide funds for the Support Barangay Development Project for 2024,” ang pahayag ni Año.

Sa isinumiteng budget proposal ng NTF-ELCAC, kada barangay sa 864 na bilang ay paglalaanan ng P10 milyon para sa kaunlaran nito. Base na rin sa hangarin ni Pangulong Ferdinand ‘Bong Bong’ Marcos Jr. na magkaisa na ang lahat sa bansa at maging “bringers of peace” ito sa mga Filipino.

Si PBBM ang chairman ng NTF-ELCAC na itinatag sa pamamagitan ng Executive Order No. 70 na ipinag-utos ni dating President Rodrigo Duterte noong 2018.

Si Año, na tumatayong co-vice chairman kasama si Vice President Sara Duterte ng NTF-ELCAC, ay nagsabi rin na masasayang lamang ang ginugol na panahon ng task force sa pakikipaglaban nito Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF).

“It’s not only that we’re going to uplift the lives of our people in those isolated barangays once under the influenced by the CPP-NPA, but we’re now at this point of history that we’re really have to (eliminate) this insurgency and finally we will have a peaceful country,” ani ni Año. (PNA)