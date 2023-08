Melvin Jerusalem itinuro ang klima, hirap sa pagtulog kaya nabitiwan ang WBO korona

NAIS ni dating World Boxing Organization (WBO) minimumweight champion Melvin “Gringo” Jerusalem na mabawi ang nawalang korona matapos hamunin ng rematch ang tumalo sa kanya na si Oscar “El Pupilo” Collazo ng Puerto Rico.

Matapos malasap ang masaklap na pagkabigo noong Mayo 27 sa pamamagitan ng seventh round technical knockout kontra Collazo, todo ang pagsasanay na isinagawa ng 29-anyos na tubong Manolo Fortich, Bukidnon nang magtungo ito sa Japan upang makipagsanib-pwersa sa paghahanda kasama si dating WBO super flyweight titlist Kosei Tanaka sa Ontake Nagorigo, High Altitude Training Center sa Gero City, Gifu sa Japan.

“Give me another chance, (na may emoji flag ng Philippines vs Puerto Rico, kaantabay ang salitang, Rematch),” wika ni Jerusalem sa kanyang Facebook post kasunod ng matagumpay na sixth round TKO panalo ni Collazo sa kababayang si Garen “Hellboy” Diagan na ginanap sa Coliseo Roberto Clemente sa San Juan, Puerto Rico nitong Linggo ng umaga (oras sa Pilipinas).

Sumuko ang mini flyweight boxer sa pagtatapos ng seventh round matapos ang mahusay na unang tatlo, ngunit kinakitaan ng matinding pagbabago sa kanyang laban pagpasok ng fourth hanggang sa maupos at tanggapin lahat ng suntok ng undefeated Puerto Rican boxer sa mga sumunod na round.

Inamin ni Jerusalem (20-3, 12KOs) na hindi nakayanan ng katawan ang pagbabago ng klima at oras matapos mahirapan itong maisaayos ang tamang pagtulog, dahilan upang maagang mabitawan ang titulo sa unang depensa pa lamang.

Inihayag ni head coach Michael Domingo sa Abante Sports na nakakuha ng panibagong motibasyon at ideya si Jerusalem sa pagsasanay kasama si Tanaka at ang team Japan para mas pag-igihan pa ang paghahanda sa hinaharap.

“May bago siyang nakuhang motibasyon sa kanyang sarili at mga bagong idea na nakuha sa training camp kasama si Kosei,” sambit ni Domingo na sinabing patuloy na inihahanda si Jerusalem sa anumang darating na laban sa hinaharap. “Wala pa mang eksaktong petsa ng next fight pero inire-ready na namin si Melvin.”

Maagang nagtapos ang paghahari ni Jerusalem sa kanyang korona na unang beses lumaban sa Amerika matapos agawin ang titulo kay Japanese boxer Masataka Taniguchi noong Enero 6 sa bisa ng second round TKO win sa EDION Arena, Osaka Prefectural Gymnasium sa Osaka, Japan.

(Gerard Arce)