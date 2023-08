Mel, Vicky madamdamin pamamaalam kay Mike

Madamdaming tribute ang inilaan ng news program na ‘24 Oras’ sa pagpanaw ng isa sa pioneer newscaster nila na si Mike Enriquez noong Martes.

Nag-trending sa X (dating Twitter) ang mga hashtag na #MikeEnriquez, #Rest in Peace, at #24 Oras dahil sa pagpanaw ni Mike.

Out of curiosity, marami ang tumutok sa ‘24 Oras’ ngunit sa buod ng mga balita bago magsimula ang programa ay hindi naman binanggit ang pagkamatay ng award-winning news icon. Dahil dito, marami ang umaasa na fake news ang kumalat na balita.

Pero sa last segment ng news program ay malungkot na inanunsiyo ni Mel Tiangco ang balita na totoong pumanaw na nga ang kaibigang news anchor sa edad na 71.

Sabi nga ng isang netizen sa social media, “Mel Tiangco announcing Mike Enriquez’ death is so heart breaking. She almost lost it but decided to be professional and continued what she’s supposed to report.”

Detalyado at may kirot sa puso ang ginawang tribute ng GMA News para sa pinakamamahal na kasamahan sa trabaho.

Pagkatapos ipalabas ang video ng pagpaparangal ay nagsabi si Mel na, “Alam ninyo, gusto kong palakpakan si Mike! Ang galing talaga!”

Sumabay sa pagpalakpak ang dalawa pang newscaster na kasama ni Mel, sina Vicky Morales at Emil Sumangil.

Halatang pinilit ni Mel na huwag umiyak kahit nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata at nagka-crack na rin ang boses niya, na hindi nagawa ni Vicky. Pagkatapos kasing banggitin ni Mel ang kanyang spiel, ay hinimas pa ni Vicky ang likod ng kasamang news anchor para huwag itong bumigay, pero siya ang hindi napigilan ang pag-iyak. Humagulgol nga si Vicky at halos hindi mabanggit ang kanyang closing spiel kaya sinalo na lang siya ni Emil.

After ng programa ay nadagdag ang names nina Mel at Vicky sa trending hashtags sa X.

Pagkatapos din ng official announcement sa primetime news program ng Siyete ay sabay-sabay nagpalit ng profile picture ang lahat social media platforms and accounts ng GMA Integrated News, GMA Public Affairs, GMA Regional TV News at Super Radyo DZBB. Ginawa nilang black and white ang logos nila bilang pagpaparangal kay Mike at bilang pagpapakita na rin ng kanilang pagdadalamhati.

Mula sa Abante, ang amin pong pakikiramay sa mga naulila ni Mr. Mike Enriquez. (Ogie Narvaez Rodriguez)