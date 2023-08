May asim pa sa Olympics! Manny Pacquiao bet manuntok sa Paris

HANGAD pa ni 8-division world champion Manny ‘Pacman’ Pacquiao palawakin ang kanyang maalamat na boxing career sa pagnanais na maabot ang kanyang ulitmong pangarap na lumaban at makasungkit ng gintong medalya sa pagnanais nitong makasabak sa Paris Olympics sa susunod na taon.

Sinabi ni Philippine Olympic Committee (POC) President Rep. Abraham “Bambol” Tolentino na ipinaabot ng kampo ni Pacquiao Miyerkoles kung paano maaaring maging kwalipikado sa Paris Games.

Ang POC, ani Tolentino, ay nagsimula nang makipag-usap sa Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) at International Olympic Committee (IOC) na nangangasiwa sa Olympic boxing habang ang International Boxing Association ay suspendido.

“Senator Pacquiao’s camp reached out saying our Filipino ring idol wants to fight in Paris,” sabi ni Tolentino. “But the senator can no longer vie for qualification in the Asian Games in Hangzhou next month.”

Ang Asian Games, na isang Olympic qualifier, ay may limitasyon din sa edad para sa mga atleta na nasa 40 taong gulang sa lahat ng sports.

Ayon kay Tolentino, si Pacquiao, na 44 taong gulang na, ay maaaring maging kwalipikado sa Paris sa pamamagitan ng dalawang Olympic qualifying tournament na itinakda sa una at ikalawang quarter ng 2024.

Ang pangatlo, sabi ni Tolentino, ay para kay Pacquiao na makakuha ng pwesto sa ilalim ng Universality rule, na ibibigay ng IOC.

Gayunpaman, mayroon lamang siyam na lugar sa ilalim ng Universality sa Paris Games—lima para sa mga babae at apat lang para sa mga lalaki.

Kinumpirma ng malapit na aide ni Pacquiao na willing ang dating senador na lumaban sa Olympics at agad nakipag-ugnayan na sila kay Tolentino.

Sinabi rin ni Tolentino na tatanggapin ng ABAP, sa pamamagitan ng chairman nitong si Ricky Vargas, si Pacquiao sa national team at tutulong sa kanyang qualification.

Si Pacquiao ay kasalukuyang tumitimbang ng 66kgs at kailangang pumili sa pagitan ng 63.50kgs o 71kgs na nasa Paris boxing program. (Lito Oredo)