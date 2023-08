LTFRB humirit ng ‘resibo’ sa jeepney fare hike petition

Wala pang desisyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa hinihinging provisional na P1 dagdag sa minimum fare sa jeepney dahil pinagsusumite pa ng karagdagang dokumento ang mga transport group.

Sinabi ni Atty. Robert Peig, executive director ng LTFRB, hindi nagkasundo ang board noong Martes sa P1 fare hike dahil gusto nilang humingi ng karagdagang dokumento sa mga petitioner.

Hindi binanggit ni Peig kung ano ang mga dokumentong ito.

“Kahapon po hindi po nag-agree ang board na bigyan o payagan [ang provisional fare hike]. Meron po silang kinikuhang data. Next week maibigay ‘yong mga datos,” wika ni Peig sa interview ng TeleRadyo Serbisyo.

Kamakailan lamang ay naghain ng petis­yon ang Pasang Masda, Allianc­e of Transport Ope­rators and Drivers Association of the Phi­lippines, at Alliance of Concerned Transport Organization, para sa P5 umento sa minimum fare at P1 sa bawat kilometro. Gayunman, agaran nilang hinihiling sa LTFRB ang provisional P1 fare hike.