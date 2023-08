Lakambini Stakes Race malakasan

ILANG tulog na lang at masisilayan na ang bakbakan sa pista nina Chrome Bell at Domsat Seven sa magaganap na 2023 Philracom “Lakambini Stakes Race” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Linggo.

Makakatagisan ng bilis nina Chrome Bell at Domsat Seven ang siyam pang tigasing kabayo sa event na may distansiyang 1,600 metro.

Sasakay kay Chrome Bell si former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez habang si Jeffril Tagulao Zarate ang gagabay kay Domsat Seven.

May nakalaan na P2M guaranteed prize ang ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta, ang mga makikipagtagisan ng bilis ay sina Earli Boating, Glamour Girle, I Under Oath, Keep Da Trick, Secretary, Sister Moon, Winner Parade, Wolfgang at Amiable Maxinne.

Hahamigin ng mananalong kabayo ang tumataginting na P1.2M, mapupunta ang P400,000 sa pangalawa habang P200,000, P100,000, P60,000 at P40,000 ang third hanggang sixth placer, ayon sa pagkakasunod.

Isusukbit ng breeder ng winning horse ang P100,000 habang P60,000 at P40,000 ang second at third sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

(Elech Dawa)