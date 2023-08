KZ Tandingan ikinasal uli

August 28, 2020 na kasagsagan ng COVID-19 pandemic nang ikasal sa The Farm at San Benito sa Batangas sina KZ Tandingan at TJ Monterde.

Hindi kaagad nagkuwento sina KZ, TJ tungkol sa kanilang pagpapakasal at marami ang nagulat nang finally ay ikuwento nila ang tungkol doon.

Si Martin Nievera na tatay-tatayan ni KZ ang naghatid sa Kapamilya singer sa altar.

At tatlong taon nga pagkatapos ng una nilang kasal, nagkaroon sila ng intimate wedding ceremony noong Lunes sa Pio’s Kitchen sa Quezon City.

Sabi ng isa sa iilang dumalo, for family and friends lang daw ang very intimate event na ‘yon. “This time, nandoon na ang parents nila. Noong pandemic kasi, naka-Zoom lang ang parents nila. So now mas happy dahil na-witness ng parents nila ang muli nilang pagpapakasal,” tsika ng isang nasa wedding.

Dapat daw at nasa second wedding din nina KZ, TJ si Martin, pero hindi nga ito nakapunta dahil nasa Toronto, Canada at may commitment.

“Of course invited si Martin, sayang nga lang at nasa Toronto siya,” sey pa ng source.

Ang saya-saya nga raw ng second wedding nina KZ, TJ dahil pati ang dog nila ay kasali sa entourage, ha!

Anyway, tsika pa ng isang malapit kina KZ, TJ, hanga sila sa relasyon ng mag-asawa dahil almost perfect daw ‘yon.

Talagang feel na feel daw ang sobra nilang pagmamahal sa isa’t isa.

Bongga!