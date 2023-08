Madaming nagalit sa pinatawag na press conference ng QCPD nitong nakaraang Linggo, kung saan binigyan ng plataporma para makapagpaliwanag si Wilfredo Gonzales, isang dating pulis na nakuhanan ng video na nanakit at bumunot ng baril sa isang siklista noong nakaraang Agosto 7.

Mismong ang hepe ng QCPD, si PBGen Nicolas Torre ang humarap sa nasabing press conference kasama ni Gonzales.

Nakapagtataka lang na mismong pulis ang magbibigay ng pagkakataon sa isang suspek na magbigay ng kanyang panig tungkol sa isang krimen na dapat ay ginagawan ng imbestigasyon. Lalo na’t pinalabas pa sa press conference na “naareglo” na raw ang isyu sa pagitan ni Gonzales at ng siklista.

Hindi maiiwasang ihambing ang pakikitungo ng pulis kay Gonzales sa mga nabalitang pagpatay o pang-aabuso sa mga ibang nakabangga ng kapulisan. Kasama na rito ang dalawang binatang binaril ng pulis ngayong buwan lamang – si Jerhode Jemboy Baltazar, 17, ng Navotas City, at si John Frances Ompad, 15, ng Rodriguez, Rizal. Ang special treatment ba na ito ay dahil sa dating “kabaro” itong si Gonzales?

Ito ang isa sa mga mabigat na dahilan para sa masamang imahen ng PNP sa marami nating mga kababayan. Ang impresyon, mali man o hindi, sadya man o hindi, na malupit at marahas ang pulis sa mahihirap at walang kapangyarihan, pero ganoon na lang ang pag-alaga basta may pera o koneksyon. At hindi nakakatulong sa pagbaliktad ng imaheng yan ang ganitong klaseng mga pangyayari.

Sa mga nakaraang araw, dahil sa pagsabog ng isyung ito at pagbuhos ng galit ng marami nating mga kababayan, inatras na ng QCPD ang kanilang asta noong nasabing press conference. Humingi na ng paumanhin si PBGen Torre, at nagbigay ng kanyang pagbibitaw sa puwesto bilang hepe ng QCPD. Si Gonzales ay binawian na ng lisensya para sa kanyang baril at sa pagmamaneho, at sinampahan ng kaso ng alarms and scandals sa ilalim ng Article 155 ng Revised Penal Code.

Mabuti na itong simula sa pagwawasto sa usaping ito. Pero hindi pa ito sapat. Kailangang maipakita na may koneksyon man o wala, ang isang gumawa ng krimen ay kailangang managot. Sa kasong ito, kailangan itong magpatuloy sa isang maayos na paglilitis sa korte – hindi lamang sa mababaw na krimen na alarms and scandals – kundi sa mas mabigat at angkop na krimen ng pananakot (threats) at pananakit (physical injuries). Kailangan din itong magtapos sa pagpataw ng tamang parusa, ayon sa ebidensiyang mailalabas sa paglilitis.

Tanging ang pagpapakita na ang pulis ay kayang kumilos para sa hustisya, at hindi lang nagiging kasangkapan para sa may pera o poder, ang makakabawi sa malaking kahihiyan na naganap nitong nakaraang Linggo. At mas mahalaga, makapagbabalik sa kanila ng tiwala ng taumbayan na matagal nang nagdududa.