Jolina todo emote kay Odette Quesada

Ang mga kantang ‘A Friend Of Mine’, ‘Till I Met You’ ang ilan sa mga nilikhang kanta na pinasikat ni Odette Quesada.

At makalipas ang maraming taon, wala nang masyadong balita ang mga fan sa kanya. Pero heto nga, aktibo na naman siya sa industriya.

At muli, ang mga tagahanga niya noon na nasabik sa kanya, buhay na buhay na naman. At kahit ang mga artista/singer na naging fan niya mula pa noon, tuwang-tuwa na sa wakas ay nakasama siya.

Tulad nga ni Jolina Magdangal, na hindi talaga naiwasan ang kiligin nang makaharap niya si Odette.

“Bata pa ako love ko na talaga ang songs na isinulat niya. Pag nadidinig ko ‘yung mga ‘yon, automatic sasabay ako sa pagkanta, biglang hinga ng malalim dahil mag-e-emote na ako… haaaaay.

“To Ms. Odette, thank you so much for being so nice, honestly kinilig po ako noong kinausap ninyo po ako, kilala ninyo po ako.

“‘Yung mga songs ninyo po will always be a part of my childhood (emote) days. Sana magka-repeat ‘yung concert ninyo para makanood po ako,” sabi pa ni Jolina. (Dondon Sermino)