Immigration: Wala sa pokus o may hokus-pokus? (Part 1)

Mula nang umingay ang mga balita ng mga pasahero sa paliparan na hindi pinapayagang sumakay ng kanilang eroplano at hindi naka-biyahe dahil sa mga napabalitang mga requirements na hindi risonable, kagaya ng yearbook para mapatunayan nagtapos ng pag-aaral, dumami ang mga agam-agam ng mga nagbabalak na bumiyahe palabas ng bansa.

Totoo nga ba na ang nagiging direksyon ng pamahalaan ay pigilan ang pag-byahe ng mga tao palabas ng bansa? Marami-rami pa rin naman ang nakakaalala na nuong panahon ng martial law, isa sa mga unang pinagbawal ay ang pagbyahe palabas ng bansa. Kung mayroon mang pagkilos ang pamahalaan patungo sa direksyong ito, agad nating maririnig ang isinasaad ng Artikulo III, Seksyon 6 ng ating konstitusyon na sinasabing “ginagarantiyahan ang kalayaan sa paglalakbay, na hindi masisira maliban sa interes ng pambansang seguridad, kaligtasan ng publiko, o kalusugan ng publiko, na maaaring itadhana ng batas. Bukod pa riyan, ayon sa Artikulo 13 ng Universal Declaration of Human Rights, “ang bawa’t isa ay may karapatang umalis sa alinmang bansa, kabilang ang kanyang sarili, at bumalik.”

Nagiging isyu ang pamamalakad ng immigration sa pagpahintulot ng paglabas ng mga Pilipino ng bansa. Inaakusahan ang mga immigration officers na nagiging wala sa lugar sa mga dokumentong hinahanap nila para mapayagang makalabas ng bansa ang mga kababayan natin. Mayroon ding iba na nagsasabi na nagpa-power trip sila dahil sila ang nasa kapangyarihan o para sa ano pa mang dahilan. Ayon naman sa Bureau of Immigration (BI), ang lahat ng mga ginagawa nila ay para maiwasan na maging biktima ang mga Pilipino ng tinatawag na human trafficking na isang masalimuot na isyu na nag-uugat kadalasan sa kahirapan. Marami sa ating mga kababayan ang napipilitan o nalilinlang na pasukin ang mga trabaho kung saan nasasakripisyo ang kanilang mga karapatan pati na ang kanilang sariling pagkatao.

Naniniwala ako na seryoso ang BI, bilang isang ahensya ng pamahalaan, sa pagganap sa kanilang tungkulin. Naniniwala rin ako na karamihan sa kanila ay tapat sa kanilang tungkulin. Nguni’t naniniwala rin ako na mayroong mga iilang kawani sila na tila lihis sa nararapat ang kanilang ginagawa. Nawawala lang ba sila sa pokus o may hokus-pokus? Ang pagiging wala sa pokus ay maaring sanhi ng mahabang panahon o karanasan sa serbisyo. Kung minsan, nalilimutan na ang dahilan kung bakit ginagawa ang isang bagay at napapalitan na ito ng iba-ibang motibasyon.

Ang mga susunod ay hango sa iba’t ibang opinyon ng mga tao hinggil sa pagpapatupad ng BI ng mga patakarang kontra human trafficking sa mga paliparan.

1. Bakit tila hindi magamit ng mga immigration officers ang galing nila sa pagpigil ng pag-alis ng ating mga ordinaryong kababayan sa pagpasok ng mga taong hindi nararapat pumasok sa bansa? Dahil ba masarap ang pastillas na dala nila? Wala kayang mga malalaking tao ang sangkot sa human trafficking na labas pasok sa bansa? Parang ang mga nababalitaang mga naho-hold sa immigration puro mga ordinaryong mamamayan. Dapat naalala rin ng BI na galingan ang pagbabantay sa pagpasok ng mga tao sa Pilipinas na nakakapag-sulong ng human trafficking. (Itutuloy)