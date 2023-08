Hepe ng Mandaluyong City police sibak sa droga

Sinibak sa puwesto ang hepe ng Mandaluyong City Police Station matapos itong magpositibo sa paggamit ng ilegal na droga sa isinagawang random drug test ng National Capital Region Police Office (NCRPO) sa hanay ng kanilang mga opisyal.

Base sa NCRPO memorandum order na may petsang Agosto 27, sinibak bilang COP ng Mandaluyong City Police Station si Police Col. Cesar Gerente at papalit sa kanyang puwesto si Police Col. Mary Grace Madayag bilang acting COP ng lungsod.

Samantala, pansamantalang itinalaga sa Regional Personnel Holding and Accounting Section sa ilalim ng Regional Personnel and Records Management Division ng NCRPO si Gerente para sumailalim sa imbestigasyon at pagsampa ng kasong administratibo laban dito.

Ayon kay NCRPO Director Brig. General Jose Melencio Nartatez, matapos magpositibo si Gerente sa paggamit ng ilegal na droga ay agad niyang ipi­nag-utos na sumailalim sa drug test ang 497 pulis sa lungsod nitong Agosto 28 at negatibo naman ang resulta sa mga ito.

Matatandaang nitong Agosto 24 ay nagsagawa ng command conference si Nartatez sa NCRPO sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City at doon isinagawa ang surprise drug test sa 61 na opisyal ng rehiyon mula Regional staff hanggang station commander kung saan nagpositibo si Gerente.

“I will not tolerate scalawags in NCRPO especially those who are involved in illegal drug activities, sinisiguro kong may kalalagyan kayo. Patuloy ang NCRPO sa paglilinis sa aming hanay para sa tapat at marangal na serbisyong publiko,” babala ni Nartatez.

Mayroong limang Distrito ang sakop ng NCRPO na kinabibilangan ng Manila Police District, Quezon City Police District, Northern Police District, Southern Police District at Eastern Police District, kung saan kabilang ang Mandaluyong City. (Edwin Balasa)