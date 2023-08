Gleyber Torres, New York Yankees 2 beses pinayuko Detroit Tigers

MAKALIPAS ang apat na linggo, tumikim din ng dalawang sunod na panalo ang New York Yankees.

Sa ikalawang sunod na gabi din, pinalipad ni Gleyber Torres ang pangalawa niyang home run at ipinagpag ng Yankees ang Detroit Tigers 4-2 nitong Martes.

Ibinaon din nila ang Detroit 4-1 noong Lunes.

Naglayag ng 454 feet ang first-inning homer ni Torres, pinakamalayo sa kanyang major league career.

Timaan pa siya sa kaliwang hinliliit ng 97.8 mph fastball ni Tarik Skubal sa sixth pero nanatili sa laro.

“Just a little bit sore, but nothing crazy,” paniniguro ng slugger.

Nalusutan ng three hits si Yankees starting pitcher Michael King pero walang pinaiskor sa loob ng four innings na tinampukan ng 61 pitches.

Niregalo ni closer Clay Holmes ang two-run single ni Parker Meadows sa ninth bago kinuryente si Javier Baez para tapusin ang laro.

Naka-homer din sa Yanks sina Kyle Higeshioka at Anthony Volpe. (Vladi Eduarte)