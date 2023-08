GAB suportado ‘ML: Bang Bang’

NAGHAHANDA na ang Pilipinas sa gagawing 2023 Mobile Legends: Bang Bang World Championship o M5 World Championship (M5).

Kaugnay nito, nagsagawa ng collaboration meeting kamakailan ang

Games and Amusements Board kasama ang Department of Tourism, Moonton at Mineski Esports Philippines sa opisina ng GAB sa Makati City.

Nanguna sa talakayan sa panig ng GAB ang chairman na si Atty. Richard Clarin, bilang pagtugon sa kanyang adbokasiya na “3xPRO” na “promote, professionalize and protect” ang mga propesyunal na atleta.

(Abante Sports)