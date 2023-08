DLSU vs JRU: David tinapatan anti-silos ni Jak

Nakakaloka, ha!

Imagine, tinapatan ni David Licauco ang JRU ni Jak Roberto.

Ang JRU ay Jak Roberto University, na ang sikat na kurso nga ay anti-silos.

At ang tinapat naman ni David ay DLSU.

Ang DLSU ay ‘David Licauco Seloso University’.

Oh, ‘di ba? Bongga!

Eh, aminado namang seloso si David.

Kanino kaya ang mas maraming mag-i-enroll? Kay Jak na anti-silos, o kay David na seloso?

“Sa tunay na buhay, seloso talaga ako! Pero, depende kasi sa context.”

Pero hindi raw niya sinasabi ang pagseselos niya, kundi sinasarili lang niya.

Anyway, bongga nga ang chikahan nina David at Boy Abunda sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’ ng GMA-7, at napag-usapan nga siyempre si Barbie Forteza.

Na sabi nga ni David, madalas silang mag-usap.

At kahit daw si Jak ay napag-uusapan nila.

“Sometimes siyempre, nababasa namin ang mga tweets and all that.

“Pinag-uusapan namin kung like, paano na-receive ang mga nangyayari, especially the anti-silos.

“Pinag-uusapan namin ang reaksyon ni Jak. Pero siyempre tinatawanan lang namin!” sabi ni David.

Pero, ano ang masasabi niya na marami pa rin talaga ang gusto na magkatuluyan sila ni Barbie?

“Personally kailangan muna natiing intindihin on a fans perspective kasi humahanga sila sa amin. Because or ‘Maria Clara At Ibarra’, nagustuhan nila `yon, which is why gusto nilang maging kami in real life.

“Although my mga hate tweets, we try our best to understand that! Kasi meron din naman silang feelings. Kasi parang for them, makita nila kasama niya (Barbie) si Jak and all that, nahe-hurt sila.

“So, kailangan naming intindihin `yon,” sabi ni David.

Magkaibigan ba sila ni Jak?

“Oo naman!” sagot niya kay Boy.

Anyway, hindi ba natatakot si David na mahusgahan sila ni Barbie sa ‘Maging Sino Ka Man?’ na pinasikat nina Sharon Cuneta, Senator Robin Padilla?

“Super excited. Hindi ako takot, kasi as long as I do my best, as long as aralin ko ang script, buo ang tiwala ko sa director namin, na minu-motivate nila ako every single day, na maganda ang ginawa ko. Tinuturuan talaga nila ako when it comes to action. Hindi naman ako natatakot!

“But of course big shoes to fill for me, and Barbie. Kasi it’s Sen. Robin and Miss Sharon, alam naman natin na super hit ang movie nila.

“Big shoes to fill. But I think, I just try my best not to be pressured. Kasi pag na-pressure ako, baka ma-anxiety lang ako!” sabi na lang ni David.