‘Di raw naghahanap ng lalaki! Andrea biro lang daw na type niya anak ni Ina

Iginiit ni Andrea Brillantes na biru-buruan lang nila sa kanyang vlog ang pagka-bet niya kay Jakob Poturnak.

Matatandaang sa ‘Date or Pass (Spicy Edition)’ vlog episode sa kanyang YouTube channel ay sinabi ng young actress na bet niyang maka-date ang anak ni Ina Raymundo.

“Hi, Jakob if you’re watching, I’m single now,” pagpapahiwatig niya kay Jakob.

Hindi nagustuhan ng ilang netizens ang pagiging vocal ni Andrea sa pagkagusto niya kay Jakob at tinawag pa siyang ‘malandi’, huh!

Sa kanyang TikTok account ay sinabi niyang hindi dapat gawing big deal ng mga Marites ang kanyang paghanga kay Jakob.

“Sinabi ko lang naman na nagwa-gwapuhan ako sa tao, anung big deal dun?!”

Sa naganap naman na mediacon ng kanyang bagong teleseryeng ‘Senior High’ ay nilinaw ng Kapamilya Gen Z actress na biruan lamang ang vlog na iyon.

“Ang dami ko pong disclaimers na nilagay doon, na I’m really not looking for anything or anyone right now at alam ‘yun ni Kyle, so that was really a joke,” pahayag ni Andrea.

Kasama niya kasi si Kyle Echarri nang interbyuhin siya at isa ang Kapamilya actor-singer sa male celebrities na naging topic sa vlog na ‘yon.

Well at least consistent si Andrea sa pagsasabing hindi siya naghahanap ng bagong boyfriend at hindi pa niya gustong pumasok sa isang panibagong relasyon.

Pak!