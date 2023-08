Chawi-FESSAP table tennis matagumpay

TAGUMPAY ang Chawi-Federation of School Sports Association of the Philippines (FESSAP) 2nd Quarterly Age-Group National Table Tennis Championship nitong Agosto 26-27 sa Ayala Malls Cloverleaf sa Balintawak, Quezon City.

Pakay ng torneo ang pagpapalawig ng sports sa suporta ng Chawi Sports Center, Toto Pol Fishbroker, Paper Holic, Joola Philippines at Ayala Malls Cloverleaf.

“We are incredibly proud of the success of the Chawi-FESSAP 2nd Quarterly Age-Group National Table Tennis Championship,” bida ni tournament director Julius Esposo.

“This event exemplifies the strong commitment of FESSAP to promote and develop the sport of table tennis in the Philippines, and we are grateful to our sponsors and supporters for their unwavering dedication.”

Kampeon sina Danai Reblora ng Team San Beda at Sean Arvin Garcia ng Team Pasig sa premier under 17 girls at boys class.

Panis sa 16-anyos na si Reblora si Wyne Rafael ng Ba Long Table Tennis, 2-0, habang dinaig ni Garcia si Gavin Tuazon.

Sa iba pang resulta, inangkin ni Kloe Cascolan ng Rosales, Pangasinan ang girls U11 class na tinalo si Pherline Danabar ng Chawi Sports Academy, nanalo si Ern Fadriquela ng Binangonan Table Tennis Club laban sa teammate na si King Somoun Latigay sa boys U11.

Hinablot naman nina Xyra Malaluan ng Team Victoria at Carlos Alfonso Corpuz ng Pangasinan ang dalawang ginto kung saan ang una ay nanalo sa girls U13 laban kay Kloe Cascolan at U15 class kay Amirrah Acosta ng Team Pasig, habang ang huli ay nangibabaw sa boys Under13 at U15 categories.

Angat naman si Kyle Quinones ng Adamson kay Gavin Nathan Tuazon sa boys U19 class.

(Abante Sports)