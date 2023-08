Catriona inaabangan sa Madame Tussauds Hong Kong

Pagkatapos ng Thailand, sa Hong Kong naman ang destinasyon ni Catriona Gray, ha!

Super excited nga ang mga fan ni Catriona sa Hong Kong dahil darating nga sa kanila si Miss Universe 2018.

At bongga nga dahil may meet and greet siya sa Madame Tussauds Hong Kong, ha!

“Join us on Instagram on 1st September 2023 afternoon to watch her meet and greet and show support to Catriona. Make sure to follow us to stay up-to-date. Save the date and get ready to be amazed,” ang mababasa mong announcement sa Instagram nila.

“Wohoo! Next stop Hong Kong!” sabi ni Catriona.

Oh, ‘di ba? Kahit limang taon na ang nakalipas mula nang koronahan si Catriona, ang dami pa ring ganap sa buhay niya. Iisipin mo ngang reigning queen pa rin siya sa rami ng mga imbitasyon sa kanya. At sangkatutak na hosting job, or kahit ang mag-judge sa iba’t ibang lugar ang nakukuha niya, ha!

At yes, ang mga fan niya noong 2018 ay fan na fan pa rin niya hanggang ngayon. Hindi nga matapos-tapos ang paghanga nila sa Pinay beauty queen.

So, sa mga fan ni Catriona sa Hong Kong, abang-abang na lang sa kanya sa September 1, ha! (Dondon Sermino)