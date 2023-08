Casiey Dongallo, UE winasiwas Perpetual

Mga laro Biyernes: (Paco Arena)

2:00pm — Mapua vs San Sebastian

4:00pm — Enderun vs Saint Benilde

PATULOY ang pamamayagpag ng University of the East (UE) Lady Warriors matapos silang akbayan ni Casiey Dongallo sa 25-21, 24-26, 24-26, 25-22, 15-12 panalo kontra University of Perpetual Help sa elimination round ng 2nd V-League Collegiate Challenge 2023 women’s division na nilaro sa Paco Arena sa Maynila kahapon.

Tumikada si Dongallo ng 37 points upang tulungan ang Lady Warriors na ilista ang malinis na apat na panalo at manatiling nasa tuktok ng team standings.

Nalagay sa alanganin ang UE, naunahan sila 1-2 matapos ang tatlong set.

Pero nanatiling buo ang loob ng Lady Warriors, nakahirit sila ng deciding fifth set matapos ang malutong na palo ni Dongallo para ilista ang 25-22 sa fourth.

Sa fifth set uminit na ang opensa ng Lady Warriors, itinarak nila ang three-point lead 9-6 upang mapalapit sa pagsilo ng panalo.

Pero hindi basta bumigay ang Lady Altas, humataw ng 4-1 run para itabla ang iskor sa 10-all.

Nakitaan muli ng katatagan ang Lady Warriors sa endgame kaya nakuha nila ang importanteng panalo.

Nalasap ng Lady Altas ang pangalawang talo sa apat na laro.

(Elech Dawa)