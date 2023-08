Buhay na bulate nakasiksik sa utak ng babae

Isang walong-sentimetrong haba ng buhay na bulate ang nakitang nakasiksik sa utak ng isang babae sa Canberra, Australia.

Ayon sa mga doktor, nakuha ang bulate sa isang operasyon mula sa nasirang frontal lobe tissue ng pasyente noong nakaraang taon.

Posible umanong nakapasok at lumaki ito sa utak ng pasyente sa loob ng dalawang buwan.

“Everyone in that operating theatre got the shock of their life when the surgeon took some forceps to pick up an abnormality and the abnormality turned out to be a wriggling, live 8cm light red worm,” ayon kay Dr. Sanjaya Senanayake, infectious diseases doctor sa Canberra Hospital.

Sinabi ng mga siyentipiko na isa itong Ophidascaris robertsi roundworm na karaniwan sa mga carpet python na non-venomous snake na matatagpuan sa Australia at nakuha ito ng babae habang nango­ngolekta ng native grass malapit sa lawa na kanyang tinitirhan.