Ben Simmons nagbabala, balik sa hard court mabagsik

FEELING good na daw si Ben Simmons, ibinida niya kay Marc Spears ng Andscape na gigil na siya sa papasok na 2023-24 NBA season.

“For me to come back and dominate people will be great,” ani Simmons. “I don’t intend to come back the same player I was last, because that’s not even close to where I am. I get excited because I’m like, ‘Damn, I would **** on the player I was last year.”

Sa nakalipas na dalawang seasons, lumiban ng 122 games si Simmons dahil sa mental at physical issues.

Kung naglalaro naman, wala ‘yung dati niyang angas.

Mula Philadelphia, nai-trade si Simmons sa Brooklyn sa kalagitnaan ng 2021-22 season pero hindi na naglaro sa Nets sa taong ‘yun dahil sa back injury.

Inoperahan siya noong May 2022 dahil sa herniated disc pero hindi agad nakarekober nang magsimula ang 2022-23.

Naka-42 games din si Simmons pero mula February 15 ay ginarahe na at hindi na nakalaro.

Tinanong ni Spears kung ano ang posisyon niya sa 2023-24.

“Point guard. That’s who I am,” sagot ni Simmons, hindi raw gamay ng kanyang 6-foot-10 frame ang power forward o center. (Vladi Eduarte)