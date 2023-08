Bella Belen, NU-PH squad kinapos lakas sa Kazahkstan

NABULILYASO ang inaasam na unang panalo ng National University Lady Bulldogs-Philippine Team na pinagbibidahan ni Mhicaela “Bella” Belen matapos ihambalos ng Kazakhstan ang isang come-from-behind na panalo sa 25-21, 17-25, 24-26, 27-25, 15-6, iskor Miyerkoles ng gabi sa 22nd Asian Seniors Women’s Volleyball Championships sa Chartchai Hall of The Mall sa Nakhon Ratchasima sa Thailand.

Nahirapang makabangon ang national squad pagtuntong ng fifth set matapos maunahan sa 1-6 kalamangan kasunod ng magandang depensa at opensiba ng Kazakh nationals upang malasap ang unang pagkatalo sa Pool D.

Hindi kinayang buhatin ng dating University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Rookie-MVP na si Belen at ni Vangie Alinsug ang atake ng Pilipinas matapos masayang ang 2-1 na kalamangang set.

Apat na mahahalagang puntos ang magkakasunod na itinala ng Kazakhstan mula sa 18-16 na bentahe ng Pilipinas ay inagaw ito sa 18-20 kasunod ng magagandang atake at depensa, na sinabayan ng error ng national squad.

Pilit na inahon ni Belen ang NU-led team sa matinding atake para sa 19-20, subalit magkasunod na mahuhusay na atake ang ibinaon ng Kazakhs para sa 19-22.

Muling nakaiskor si Belen sa 20-22, subalit nahirapan nang makabangon sa kalamangan ng Kazakhs para sa 21-25.

Apat na sunod na atake naman ang inihambalos ng dating University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Rookie-MVP na si Belen sa huling bahagi ng second set, na nagawang kontrolin ng koponan, upang siguraduhing maitatabla ang laro.

Mula naman sa 2-8 na paghahabol ay kumamada ng sunod-sunod na atake sina Alinsug, Belen, Lorene Toring at Alyssa Solomon para dalhin sa 10-tabla ang laro.

Nakaungos ng NU-national squad sa 17-15 mula sa atake nina Belen at Solomon, subalit hindi hinayaang makalayo ng Kazakhstan para dalhin sa 20-all ang laro. (Gerard Arce)