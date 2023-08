BBM nakiramay sa pagpanaw ni Mike Enriquez

Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa pagpanaw ng batikang broadcaster na si Mike Enriquez.

Sa kanyang social media account, inihayag ng pangulo ang kanyang pagkalungkot sa pagyao ni Enriquez na isa aniya sa haligi ng broadcasting industry at ginugol ang maraming panahon ng kanyang buhay sa paghahatid ng makatotohanang balita sa publiko.

“We are saddened by the news of the passing of veteran anchor Mike Enriquez, a pillar in our broadcasting industry. He dedicated his life to delivering unbiased news to the Filipino people,” anang pangulo.

Nauna nang nagpaabot ng pakikiramay si Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil sa pamilya at mga kaibigan ni Enriquez matapos matanggap ang balitang pumanaw na ito.

Si Enriquez ay pumanaw sa edad na 71 dahil sa karamdaman. (Aileen Taliping)