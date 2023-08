Basurero timbog sa boga, bala

Kalaboso ang isang basurero matapos mabisto ang nakabukol nitong baril sa baywang sa Barangay Bignay, Valenzue­la City noong Martes.

Paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act in relation to COMELEC Resolution No. 10918 ang kinakaharap na kaso ni Joseph Rubio, alyas ‘Ambo’, 33, binata ng Disiplina Village ng nasabing barangay.

Ayon kay P/Major Randy Llanderal, assistant chief of police for operation (ACOPO), bandang alas-3:30 nang madaling-araw nang makatanggap ng tawag ang Substation 1 (SS-1) tungkol sa lalaking kumokolekta ng basura na may nakabukol na baril sa baywang sa kahabaan ng De Castro Subd. sa Barangay Paso De Blas, Valenzuela City.

Nagresponde sa lugar sina P/Cpl. Carl Joseph Bryan Marquez Fresco at P/Cpl. Rommel Membreve Sacdalan at naabutan si Rubio na humahakot pa ng basura.

Matapos sitahin, nakuha rito ang isang cal. 22 at limang bala.

Inaalam na ni Llanderal kung may criminal record ang suspek at kung bakit armado ito ng boga gayung mahigpit na ipinatutupad ang gun ban para sa idaraos na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Oktubre. (Orly Barcala)