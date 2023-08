Apple nagbabala sa mga iPhone user

Cellphone ba agad ang iyong hanap pagkagising?

Tulad sa umaga, cellphone agad ang unang hawak kung ito ay ginagamit natin pang alarm o pang-check ng oras.

May ilan namang unang tinitingnan sa cellphone ang mga text or chat ng katrabaho, kapamilya o kaibigan.

Ang iba pa nga, bago mag-asikaso papasok ng trabaho ay mapapa-scroll muna sa social media.

Pwes, may babala ang Apple sa iPhone users!

Ayon sa Apple, may mga bagay na dapat sundin para mapangalagaan ang iyong cellphone, lalo na ang iyong sarili.

Ngayong mas matunog na ang teknolohiya, parang naging parte na rin buhay natin ang ating mga cellphone. Pero nagbabala ang Apple sa pagtulog katabi ang mga cellphone lalo na kung ito ay naka-charge at nakapatong pa sa kama.

“Sustained contact with warm surfaces for long periods of time may cause discomfort or injury. Use common sense to avoid situations where your skin is in contact with a device, its power adapter, or a wireless charger when it’s

operating or connected to a power source for long periods of time,” ayon sa Apple.

Isang malaking no-no ang pagtsa-charge ng cellphone pag ito pa ay natatabunan ng kama o di kaya ay ang tinatawag na “soft furnishings.”

“Don’t sleep on a device, power adapter, or wireless charger, or place them under a blanket, pillow, or your body, when it’s connected to a power source. Keep your iPhone, the power adapter, and any wireless charger in a well-ventilated area when in use or charging.” paliwanag ng Apple.

Dapat ding iwasan ang pagtsa-charge sa mga damaged charing carble o sa mga basang lugar dahil maaari itong magdulot ng sunog, electric shock, injury o pagkasira ng iyong iPhone o mas malala.. ilan sa iyong kagamitan sa bahay.

Nagbabala naman ang Kent Fire Service firefighter sa pag-charge ng cellphone nang tulog kahit pa sa ventilated area.

“You can’t smell anything when you’re asleep, so if it starts to burn fire won’t wake you up. It only takes three breaths of smoke to knock you unconscious.” (Natalia Antonio)

