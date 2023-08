5K trabaho sa DepEd binuksan

Limang libong posisyon ang bubuksan ng Department of Budget and Ma­nagement (DBM) para suportahan ang Department of Education (DepEd) na mapahusay ang kalidad ng pagtururo sa mga estudyante.

Ito ay matapos aprubahan ni DBM Secretary Amenah Pangandaman ang paglikha ng 5,000 non-teaching positions sa iba’t ibang paaralan sa bansa na pangangasiwaan ng DepEd.

Ang 5,000 bubuksang posisyon ay kapapalooban ng 3,500 na administrative officer II positions at 1,500 Project Development Officer I.

Sinabi ni Pangandaman na magiging tungkulin ng Administrative Officer II na tanggalin sa mga guro ang trabahong administratibo na sumusuporta sa operasyon, habang ang gagawin naman ng Project Development Officer ay tutulong sa AO II at iba pang non-teaching personnel sa pagpapatupad ng mga programa, proyekto at mga aktibidad ng mga paaralan o ng DepEd Central Office.

Tatanggap ng basic sa­lary na P27,000 ang mga lilikhaing bagong trabaho sa DepEd, batay sa fourth tranche ng buwanang sahod para sa civilian personnel ng national government.

Sinabi ni Pangandaman na malaking tulong ang mga lilikhaing trabaho sa DepEd upang mabawasan ang workload ng mga guro at matutukan ang kanilang pagtuturo sa mga estudyante.

“By hiring non-teaching staff, our educators will be able to save a lot of time and effort,” ani Pangandaman. (Aileen Taliping)