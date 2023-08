10 pulis-Maritime yari sa binugbog na binatilyo

Isinailalim na sa restrictive custody ang anim na miyembro ng Philippine National Police-Maritime Group (PNP-MG) sa Metro Manila dahil sa umano’y pambubugbog sa isang 15-anyos na binatilyo na inakusahang kumuha sa nawawalang cellphone sa Navotas City noong nakaraang linggo.

Ayon kay National Capital Region Police Office (NCRPO) director Brig. Sinabi ni Gen. Jose Melencio Nartatez, anim na pulis-Maritime ang unang inireklamo ng pambubugbog sa biktima pero apat pa umanong kasamahan ng mga ito ang sangkot sa insidente at iniimbestigahan na ngayon.

Aniya, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na opisyal at Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa gaga­wing imbestigasyon.

Sa ulat, nagtamo ng pasa at galos sa ulo at katawan ang biktima nang bugbugin ito ng mga pulis-Maritime.

Sumbong pa ng ina nito, hinampas ng mabigat na bagay ang ulo ng kanyang anak noong Biyernes, Agosto 25.

Samantala, dismayado naman ang pulisya dahil hindi umano magsasampa ng kaso ang ina ng biktima laban sa mga pulis na gumulpi sa kanyang anak.

Gayunman, patuloy umanong iimbestigahan ng Navotas Police ang insidente. (Orly Barcala)