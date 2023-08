Yeng lumayas na sa Star Music

Pag-aari na ng OPM singer-songwriter na si Yeng Constantino ang kanyang mga nasulat na songs after 17 years.

Nagpapasalamat si Yeng sa Star Music na hindi siya nahirapan sa pag-acquire niya ng kanyang music catalog.

“Hindi naman tayo bumabata so parang as I’m getting older. I think I’ve been like this simula pa naman nu’ng umpisa. I always think about the future. Itong trabaho namin it’s not forever and what do I have to do in the present para ma-secure ko ang aking retirement pagtanda.

“Isa lang ‘to sa mga steps na ginagawa ko para mas ma-secure ‘yung future ko. Eventually I think ‘yung songs are an investment as well,” sey ni Yeng na nakakontrata na sa Republic Records Philippines.

Wala naman daw naging problema with Star Music sa paglipat niya ng music label.

“I’m so lucky kasi hindi siya naging war, walang ganun na nangyari. Ako mismo personally pumunta pa ako ng Star Music. Naiyak pa nga ako kasi siyempre laking hiya ko. Ayaw ko po mag-come off as ungrateful, ayaw ko pong ma-feel na I’m abandoning you guys. It’s not that it’s more of a personal reason.

“The good thing about owning my songs na ngayon, pwede kong i-rewrite ‘yung lyrics kasi siyempre naggo-grow din ako bilang songwriter.

“May mga songs dun na natatawa ako. I think I’m evolving as a songwriter as well,” sey ni Yeng na nag-release ng extended play (EP) ‘Reimagined’, featuring re-recordings ng ilang hit singles niya.

Kabilang sa mga hit singles ni Yeng ay ang “Salamat,” “Hawak Kamay” at “Ikaw.” (Ruel Mendoza)