Warriors hanggang dulo! Steph Curry loyal sa Golden State

PANG-15 NBA season na ni Stephen Curry ngayong taon at napapaisip na ito kung ilang season pa siya makakalaro.

Para sa 35-year-old point guard ng Golden State, masaya itong naglalaro sa kanyang koponan kaya posibleng hanggang kaya nito ay lalaro siya bilang isang Warrior.

“I am blessed to know and hope that no matter how many years I do play, playing for one franchise and being a part of that group of the legends that have accomplished that feat and won at the highest level and all that.” saad ni four-time NBA champion Curry.

Nais ng two-time NBA Most Valuable Player (MVP) na manatili sa GSW hanggang sa huli niyang taon sa paglalaro, sinabi niya ito sa NBC Sports Bay Area nang ma-interview ni Monte Poole.

“I don’t put too much of a timeline outside of my contract now just knowing that will give me 38 and 17 years in the league. I ain’t skipping out to go play golf just yet.” ani Curry.

Hindi niya ma-imagine na sa edad 40 ay makakalaro pa siya ng tulad sa kanyang mahigpit na karibal na si basketball superstar LeBron James ng Los Angeles Lakers.

“It’s somewhere in that range, but I never imagined myself being the forty-plus dude trying to hold on for dear life,” wika ni Curry. “But who knows what my body will look like or feel like at that point?

Sa ngayon naghahanda na si Curry at ang ang mga tropa niya sa Golden State para masilo ang inaasam na panglimang kampeonato.

May average si Curry na 29.4 points per game, 6.3 assists at 6.1 rebounds kasama ang 49.3% sa field goal nakaraang 2022-2023 NBA season.

Makakatuwang pa rin ni Curry ngayong season sa pagbitbit sa GSW sina Draymond Green, Klay Thompson, Andrew Wiggins at bagong recruit na si Chris Paul. (Elech Dawa)