Wala kang katulad, Ilagan!

Sulit ang mahabang biyahe papuntang City of Ilagan, Isabela. Kahit masakit sa pwet, tamang diskarte lang ay makakaratingdin nang matiwasay at may saya sa puso.

Kung gustong makaunat ang mga binti sa mahabang oras nangpagkakaupo sa bus o kotse, pwede namang tumigil o mag-pitstop sa mga restaurant o bus station along the way. Nakailang‘wiwi break’ din kami kaya hindi namin halos namalayan na nakarating na kami matapos ang halos 14 oras na biyahe mula Quezon City.

Noong Enero nasa Isabela din ako para manood ng Bambanti Festival at salamat sa imbitasyon ni Ilagan Mayor Josemarie Diaz at Vice Mayor Kyrille Bello para naman sa Mammangi Festival na isang pasasalamat sa malaking kontribusyon ng mga corn farmers sa Ilagan na kabisera ng Isabela.

Kahit alam kong patayan ang mahabang oras ng biyahe, hindi ako nagdalawang- isip na sumama uli para mag-cover ng corn festival na mas pinabongga ngayong taon.

Hindi ko makalimutan ang mala-painting na mountain view”, ang sikat na Pancit Cabagan, world class na festivity, warm welcome ng mga lokal na opisyal at siyempre ang positive awrang mga Ilagueños na patunay na masaya at kuntento sila sa simpleng pamumuhay sa kanilang probinsya. Tagal kong maka-get over sa naging experience ko sa Bambanti. Nakakabilib na sa isang malayong lugar ay maraming natatanging kayamanan sa kalikasan at kultura. At sa pangalawang pagkakataon kong pagdalaw dito, muli akong napa-wow sa galing at talento ng mgq Ilagueños. Truly amazing dahil kahit malayo sa kabihasnan ay napagyaman nila kung anong mayroon sila na likas na yaman.

Kahit saan ka tumingin ay matatanaw mo ang malawak na maisan na sentro ng kanilang kabuhayan kaya sila ang binansagang “Corn Capital of the Philippines.”

Napakalaki ng potensyal ng Ilagan na mas nakikilala pa sa larangan ng turismo at agrikultura kaya hindi imposible ang kinasang “Ilagan towards a Liveable City 2030.”

Ang sarap mamasyal at maglibot. Nakakarelaks ang tanawain sapaligid. Salamat sa maayos na accommodation ng The Blanket Hotel lalo ng may-ari na si Ms. Camille na todo asikaso sa mga bisita. Sakto ang proximity ng hotel sa mga pasyalan ng lugar kaya hassle-free.

Narito ang ilang lugar na napuntahan namin:

Cornfields

Wala kasi nito sa Maynila kaya aliw talagang makita nangmalapitan ang malawak na taniman ng mais na nasa likod nghotel. Pwedeng lakarin lang. Probinsya feel talaga. Ang sarappanoorin ng mga baka at kambing na malayang gumagala at kumakain ng mga dahon ng mais.

Alam n’yo ba na sa mahigit 116,000 ektarya na lupain sa buongIlagan, nasa 38,000 ektarya ay nakalaan sa agrikultura, fisheriesat livestock industry.

Ilagan Sanctuary

May lawak na mahigit 800 ektarya ang Ilagan sanctuary. Dito pa lang solb na ang nature at

adventure trip ng pamilya dahil kumpleto sa amenities gaya ng zipline (350 meters long at 700 ft high), zip bike, wall climbing, animal kingdom kung saan makikita ang 18 years old na python snake na si ‘Osby’ na may bigat na mahigit 120 kilo at halos 10 katao ang bumuhat. Mayroon din silang swimming pool, caves, hanging bridge, cable cars at maraming iba pa. Kulang ang isangaraw para malibot ang buong sanctuary na sa bandang dulo ay may Pinzal Falls. All in one place na talaga!

Super enjoy mag- zipline na sinasabing ‘fastest zipline in the country’. Natakot ako kung tutuloy ba ako o hindi? Pero nangibabaw ang pagka- adventurous kaya go ako sa paglipad sa tuktok ng nagtataasang bundok.

Kung gusto ninyong mamasyal dito, makipag- ugnayan lang saIlagan Tourism Information and Assistance Center sa Facebook para sa rate at assistance.

Bonifacio Park

Tinawag na freedom park na makikita sa Bgy. Calamagui 2nd. Dito madalas ang venue ng mga pagtitipon na may gustongiparating sa kinauukulan. Sinisimbolo nito ang pagkakaisa at brotherhood ng mga Ilagueños. Bida dito ang ‘Giant Butaka’ o armchair na gawa sa first class narra wood. Isa ito sa tourist attraction ng lungsod.

May taas na 11.4 feet, 20.8 feet long at 9.7 feet ang lapad ng giant butaka na tinaguriang ‘World’s Largest Armchair’, ayon saGuinness Book of World Record.

Umupo nga kami sa ibabaw nito pero bawal pala kaya sa tabi na lang kami nagpa- picture.

Rizal Park

Pami-pamilya ang namamasyal dito kaya tinawag na family park. Binuksan noong 1975 bilang pag-alala sa Rizal Day. Alay din ito sa mga beteranong Ilagueños na nakipaglaban noongWorld War II. Ang nakatayong Rizal monument ay ginaya saRizal Monument sa Luneta. May malawak na playground, museum, auditorium, picnic area, basketball court kaya halos walang araw na bakante ito dahil sa dami ng namamasyal.

Japanese Tunnel

Makikita ito sa Bgy. Sto Tomas, City of Ilagan. Itinayo ng mgasundalong Hapon noong WWII taong 1942-1945. Inayos noong2015 at binuksan sa publiko noong Feb 16, 2016.

Maraming mga artifacts na naiwan sa war tunnel gaya ng bayoneta, samurai, mga bomba at ammunitions na ginamit ng mga Japanese soldiers. Nagsilbing headquarters, garrison at kulungan ng mga Filipino guerillas noong panahon ng giyera.

May nagsasabi na decoy lang umano ang tunnel na ito na may sukat na 40 meters ang haba, ng isang mas malaking tunnel saBgy. Camunatan subalit wala pang nakikitang ebidensya nanagpapatotoo sa mga sabi -sabi na ito.

Isa ito sa madalas dumugin ng mga turista dahil pwede kang magsuot ng kimono para sa picture taking. Winner din ang Ilagan Japanese Bridge at Koi Pond, The Furin at ang Ilagan Japanese Tunnel Food Court.

Inatata

Hindi kumpleto ang pamamasyal sa Ilagan kung hindi momatitikman ang Inatata na isang rice delicacy na nakadikit sa mayamang kultura ng Isabela. Kasama ito sa mga dinarayongpagkain dito na gawa sa malagkit na bigas, gata ng niyog, asukalat kaunting asin. Sakto lang ang tamis at nakabalot sa maliliit nadahon ng saging. Pinapakuluan ito at nakatali ng tig-10 piraso naparang mga bala ng baril.

Marami pang sikat at pinagmamalaking native delicacy ang Isabela gaya ng Pancit Cabagan, Corn Coffee, Corn Pastillas, Pancit Batil- Batong at iba pa

Ibang klase talaga dahil bukod-tangi silang pinagpala ng mayamang kalikasan at kultura, may hitik sa kagubatan at wildlife bukod pa sa matabang lupain na angkop sa iba’t ibangpananim. May mayamang mineral deposit at marine life pa kayasulong pa Ilagan!