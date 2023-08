Taylor Swift Eras tour bilyones na kinikita

Ang ‘Eras Tour’ ni Taylor Swift ang ‘the highest-grossing tour of all time by a single artist or music group’ dahil puwede itong mag-gross ng $2.2 billion sa North America.

Kasalukuyang may $1.4 billion in sales na ang kinita ng tour with nightly ticket sales reaching $13 million, ayon sa Business Today.

Natalo na nga ng ‘Eras Tour’ ang record ng ‘Farewell Yellow Brick Road Tour’ ni Elton John na nag-gross ng $887 million from 2018 to 2023.

Kasalukuyang nasa Mexico na ang ‘Eras Tour’ at sold out lahat ng 68 dates nito sa US. Ang ticket ay may presyo na $455.78 at ang average attendance per show ay umaabot sa 72,459.

Bukod sa ticket sales, kumita rin ang tour sa merchandise, food and drinks. Ang average na gastos ng isang ticket holder ay $214.80 on merch ang $131.48 on food and drinks.

Bago matapos ang 2023, tuloy ang international leg ng Eras Tour sa Asia, Australia and Europe.

Tinawag nga na isang ‘economic phenomenon’ si Taylor dahil hindi lang daw ito performer kundi isa rin siyang powerful business entertainer.

Ang ibang top-grossing tours ni Taylor ay:

‘Reputation Stadium Tour’ (2018) – $345 Million, ‘The 1989 World Tour’ (2015) – $250 Million, ‘The Red Tour’ (2013) – $150 Million, ‘Speak Now World Tour’ (2011-2012) – $123 Million, at ‘Fearless Tour’ (2009-2010) – $66 Million

Ayon sa Forbes, may total net worth na si Taylor na $780 million at na-overtake na niya ang singers na sina Ariana Grande, Britney Spears, at Adele. (Ruel Mendoza)