Tanim boga, droga kay Jemboy

Isiniwalat ng ina ng 17-anyos na si Jerhode ‘Jemboy’ Baltazar na tinangka ng mga pulis sa Navotas na taniman ng baril at droga ang kanyang anak para palabasing napatay ito sa lehitimong operasyon ng mga pulis.

Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng Senate committee on public order and dangerous drugs, humarap virtually si Rodaliza Baltazar at isiniwalat na isang Sonny Boy na kasama ng kanyang anak, ang nakakita na tinangka ng isang police asset na lagyan ng baril at droga ang bangkay ng biktima.

Isang nakasibilyang asset ng pulis ang kumuha umano sa bangkay ni Jemboy mula sa ilog, kinaladkad at sinipa-sipa patungo sa burak at doon tinangka na lagyan ng baril at droga.

“Patay na nga ang anak ko nilagay pa sa burak at pagkatapos gusto pa niyang anohan ng droga si Jemboy,” pagsalaysay ni Rodaliza na noong panahong napatay ang anak ay nasa abroad pa.

Sinabihan umano ng mga pulis si Sonny Boy na aminin nitong may bitbit na baril at droga si Jemboy upang hindi masira ang mga pulis. Itinanggi naman ito ni Police Captain Mark Joseph Carpio.

Isiniwalat din ni Rodaliza na tinangka ng kanyang mister na isalba ang kanilang anak sa ilog pero pinagbawalan sila ng mga pulis na nakasuot ng Special Weapons and Tactics (SWAT) uniform.

“Tapos pinagbabawalan sila na sisirin kasi baka nakalangoy anak ko. Inaabangan nila sa may tulay, dun nila ina¬abangan anak ko na lumutang. Eh hindi na lumutang anak ko ilang oras na,” paglalahad niya sa komite.

Aniya, maaaring nai¬salba pa si Jemboy kung agad itong naiahon sa ilog matapos tamaan ng bala.

Binanggit din ni Rodaliza na may isang taga-SOCO ang nanghingi sa kanila ng P15,000 para sa autopsy ni Jemboy pero hindi totoong tumanggi sila na mapaawtopsiya ang kanilang anak.

Samantala, isang pulis-Navotas ang ikinulong sa Senado matapos i-cite in contempt ng komite si Police Capt. Juanito Arabejo, ang hepe ng investigation ng Navotas City Police Station.

“There’s a motion to move in contempt Police Captain Juanito Arabejo, any objection, hearing none, Captain Arabajeo, is hereby cited in contempt, so ordered,” pahayag ni Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa, chairman ng komite.

Naghain ng mosyon si Senadora Risa Hontiveros para i-contempt si Arabejo matapos hindi magtugma ang kanyang testimonya sa iba pang pulis kaugnay ng pagsasagawa ng paraffin test sa mga kagawad ng PNP na sangkot sa pamamaril kay Jemboy. (Dindo Matining)