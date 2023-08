Senador mahilig sa panis na news

Sino raw itong miyem¬bro ng Senado ang mahilig mag-recycle ng press release kaya kung minsan ay panis na ang statement na pinamumudmod nito sa media?

Kuwento ng source kay Mang Teban, takot daw kasing masita at masermunan ang mga writer ng kanilang boss kaya para masabing nagtatrabaho sila, inuulit lang nila ang kanilang PR o press release.

Mabagal at may pagkatamad kasi ang media and communications head kasama na rin ang kanyang mga writer kaya hindi makapag-produce palagi ng PR. Ito’y kahit na madalas namang nagsasagawa ng committee hearing ang kanilang amo.

Kapag may mga pagdinig, nakatambay lang ang writer pati na ang head nito sa mga pagdinig pero hindi naman nakikinig at puro kalikot lang ng cellphone ang kanilang inaatupag. At kahit tumagal ng tatlo hanggang limang oras ang hearing, hindi ito makagawa ng kahit isang PR man lang.

Kung meron man, kinabukasan na ito ipapamahagi sa media at lumabas na. Sa madaling salita, luma o panis na ang kanilang PR.

May pagkakataon namang kapag gumawa sila ng PR at hindi lumabas o hindi ginamit ng media, parang kaning lamig na iinitin este uulitin makalipas ang limang araw o isang linggo. Ang gagawin lang nila, papalitan ng lead ang title ng PR. In short, recycle ang kanilang PR.

Clue. Ang senador na madalas namimigay ng panis na PR sa media ay may letrang R sa kanyang pangalan as in ‘recycled’.