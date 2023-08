Ruffa, brand-new car na mahigit P3M ang birthday gift sa sarili

Super happy si Ruffa Gutierrez na matapos ang tatlong buwan na paghihintay, dumating na ang birthday gift niya sa kanyang sarili.

Sa Instagram flinex ni Ruffa ang kanyang white na Super Grandia Elite na nagmula pa sa Japan.

“My birthday gift to myself finally arrived, after 3 months of waiting for my unit to arrive from Japan,” saad niya sa caption.

“Going home with my Super Grandia Elite in tow. Yayyyy!”

Nilagyan niya ito ng mga hashtag na #KatasNgPagsisikap at #ToGodBeTheGlory.

Ayon sa website ng Toyota, nagkakahalaga ang Super Grandia Elite ng mahigit P3 milyon. (Issa Santiago)