Ronald Acuna, Jr. sinugod ng 2 Atlanta Braves fan

DALAWANG fans ang ipinagpag ni Ronald Acuna, Jr. ng Atlanta habang sinisindihan ang 14-4 rout ng Braves laban sa Colorado Rockies sa Denver nitong Lunes.

Pinalipad ni Acuna ang kanyang 29th home run, naka-steal ng two bases para ilista ang kanyang major league-leading 60th at 61st. Isang homer pa ay siya ang magiging kauna-unahang player na may 30/60 (homeruns/stolen bases).

Kalagitnaan ng seventh inning matapos umiskor ng four runs ang Atlanta para pabukahin ang lead sa 9-4, isang fan ang tumakbo sa field, niyakap si Acuna na parang gustong mag-selfie.

Nagdatingan ang security para baklasin ang fan, pero isa pang spectator ang kumaripas din sa kumpulan at sa bilis ng takbo ay sinuyod si Acuna. Bagsak ang right fielder bago napigil ng security ang fan.

“I was a little scared at first,” ani Acuna sa pamamagitan ng interpreter pagkatapos, hindi naman nasaktan. “I think the fans were out there and asking for pictures.”

(Vladi Eduarte)