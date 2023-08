Raphael Dela Cruz, Christine Gomobos kinana 2 ginto sa ROTC Games – Mindanao

Zamboang City – Hinablot nina Christine Gomobos ng Philippine Army at Raphael Dela Cruz ng Philippine Navy ang tigalawang gintong medalya sa pagbubukas ng athletics event Lunes upang pamunuan ang mga kadeteng kalahok sa ginaganap dito na Mindanao Leg ng 2023 Philippine Reserve Officers Training Corps (PRG) Games.

Inangkin ng 20-anyos na si Gomobos ng Jose Rizal Memorial State University sa Dipolog City ang una nitong ginto sa sa women’s 200m sprint sa 28.2 segundo bago sinamahan sina Shara Jamisola, Mary Sumilhig at Rahima Jamil sa 4×100 relay para pagningasin ang mga kadete-atleta ng Philippine Army.

Nagawa naman magwagi ng 21-anyos na si Dela Cruz, na BS Marine Technology student sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University sa bilis na 24.4 segundo sa men’s 200m sprint bago tinulungan ang kakampi na sina Wilmark Farrell, Silver Jude Ventosa at Joshua Francis Barredo sa ginto sa 4x100m sa oras na 47.8 segundo.

Ikatlong pinakamaraming napanalunang medalya si Jerome Marc Dave Basin ng Army na may nakamit na 1 ginto sa 200m at 1 pilak sa 4x100m.

Posible pang makamit nina Gomobos at Dela Cruz ang kabuuang ikaapat na gintong medalya sa pagsabak Martes ng hapon sa kapwa pagkuwalipika sa tampok na 100m sprint at sa 4x400m.

Samantala, sinabi ni Sen Francis Tolentino, honorary overall chairman, na kailangan pa nilang pag-usapan ng mga matataas na opisyal ng Philippine Sports Commission (PSC), Commission on Higher Education (CHED) at Department of National Defense hinggil sa final venue ng Luzon Leg.

Nilinaw ni Tolentino, ang brainchild ng ROTC Games na may mga lungsod sa Cavite, na nagpahiwatig na ng kanilang intensiyon na mag-host ng third Leg ng nationwide multi-event, ngunit ang opening ceremonies lamang ang pinal na gaganapin sa Tagaytay City.

(Lito Oredo)