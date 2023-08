Pia, Jeremy nagsarili sa b-day

Nagiging ‘anti-social’ ang mag-asawang Pia Wurtzbach at Jeremy Jauncey. Tila ‘allergic’ sila sa mga party.

Mas gusto nilang dalawa lang sila sa mundo sa tuwing meron silang importanteng okasyon sa isa’t-isa.

Gaya na lamang nitong nakaraang birthday celebration ni Jeremy. Sa halip na mag-party kasama ang mga kaibigan dito sa ‘Pinas, mas pinili ng mag-asawang mag-relax sa San Benito Farm sa Batangas.

Ibinahagi ni Pia sa kanyang Instagram ang pagiging kalmado sa okasyong ipinagdiriwang.

Ang caption niya, “What birthday look like nowadays. No late night parties dancing-drinking-getting together. Just a quiet weekend @thefarmsanbenito to celebrate @jeremyjauncey’s birthday – in his element: nurturing nature, soaking in the views, and having the best R&R. With me of course. Happy birthday from your little (zen) dragon.”

Hindi ito ang unang beses na nagsarili sa importanteng ganap ang dalawa.

Sa nakaraang wedding din nila tanging silang dalawa ang present sa event maliban sa inarkila nilang photographer-videographer.

Well, dumadalo naman ang mag-asawa sa mga event kapag work-related. Ganoon din kung hindi matanggihan ang personal occasion ng kaibigan.

Pero, kung eme-eme lang o get-together na inuman, walwalan dedma na ang dalawa. (Rey Pumaloy)