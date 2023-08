Norman Black nahirang na consultant ng San Beda

MULING magigisnan sa mga tagpo sa collegiate basketball si multi-titlist coach Norman Black bilang panibagong sansandalan nina Clifford Jopia, Damie Cuntapay, Yukien Andrada at newly-acquired transferee Bismarck Lina ng San Beda University (SBU) Red Lions bilang consultant simula darating na 99th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament.

Matatandaang naging pangunahing sandalan ng Ateneo Blue Eagles ang 65-anyos na 11-time PBA titlist at isa sa mga haligi ng 1989 Grand Slam team ng San Miguel Beer, matapos dalhin ang Blue Eagles sa five-peat run sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

Makakatulong ang tinaguriang “Mr. 100%” sa isa sa mga ginabayan sa coaching na si Yuri Escueta, na nasa ikalawang taon bilang head coach ng Red Lions.

Nagsimula nang dumalo sa ensayo ang 6-foot-5 Baltimore, Maryland-born coach nitong Martes ng umaga upang gabayan ang dating manlalaro sa Ateneo at buong koponan nito.

Inihayag ni Escueta ang naging malaking gabay ni Black noong ito’y naglalaro pa sa Blue Eagles na nagbigay ng malaking motibasyon upang mas pagbutihan ang kaalaman sa coaching na kanyang nakasama sa Meralco Bolts at sa Gilas Pilipinas basketball team. (Gerard Arce)