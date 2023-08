Nanay sa TikTok, reyna ng violet color

Kinagigiliwan ngayon sa online ang isang nanay na talaga namang super cute dahil lahat ng gamit niya ay nasa iisang kulay lang na paborito niya!

Shinare ito ni Mommy Lhyia x fam (@mommylhyia). Dito sinagot niya ang isang commenter na nagtanong kung bakit violet ang paboritong kulay ng kanyang nanay.

Makikita sa video na lahat nga ng gamit ng kanyang nanay ay kulay violet mula sa suot nitong damit, pants, salamin, hikaw, headband, wallpaper at maging hair color!

Sagot ng nanay niya sa video, “Malamig sa mata, basta lahat ng may nakikita akong violet gustong-gusto kong bilhin. Kahit na ano basta violet siya, iba-iba kasi shade ng violet.”

Umabot na sa humigit-kumulang 364k views, 14.9k like at goodvibes na comment mula sa mga user.

Ilan sa mga komento:

Ani @missusshi,, “Labyu nanay violet. nakagagaan ng feeling ang vibes mo. Salamat sa pagdaan sa feed ko gumaan po loob ko.”

“I find it very fascinating and intriguing to see someone who’s really into one specific color.. go nanay,” pagbabahagi ni @gtfoyoucraycray.

Hirit ni Dada, “Hindi mahirap bilhan si nanay ng gift basta violet alam mong ma-appreciate nya talaga.”

Tila relate naman si @Papaddoy, say niya, “Hoy, hahaha akong-ako dati, anong month birthday ni Mother?” (Moises Caleon)